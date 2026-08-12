Joe Sacco : "On veut nous faire taire sur la Palestine"

Joe Sacco est journaliste et dessinateur. En 1992, marqué par la première Intifada et par le traitement très partisan des médias occidentaux sur la question palestinienne, il part passer plusieurs mois à Gaza et en Cisjordanie. De ce voyage naît "Palestine", un reportage dessiné nourri d'interviews et d'une immersion totale auprès des palestiniens. L'ouvrage reçoit l'American Book Award en 1996 et fait de Sacco le pionnier de ce qu'on appellera la « BD-reportage ». Il poursuit dans cette voie en Bosnie, en Irak, à La Haye, auprès des réfugiées tchétchènes, des intouchables en Inde ou des migrants de Malte. Plus récemment, il s'est tourné vers les luttes autochtones du Canada. Mais la Palestine reste le fil conducteur de son œuvre : il publie en 2025 Requiem pour Gaza, son quatrième livre sur le sujet, fondé sur les témoignages de familles gazaouies rencontrées en Égypte après leur exil du 7 octobre 2023. Sacco ne prétend jamais à une objectivité neutre : il revendique que chaque choix graphique, chaque cadrage, est une prise de position. C'est cette tension entre rigueur journalistique et regard d'artiste qui fait de lui une référence pour raconter la guerre et l'exil, du point de vue de ceux qui les subissent.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon