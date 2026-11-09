La France et l'Europe au bord de l'insurrection ?

En Belgique, en Italie, en Espagne, comme en France et ailleurs en Europe, la jeunesse se soulève. D’un pays à l’autre, des similitudes se dessinent : des manifestants très jeunes, des blocus de lycées et des modes d’action parfois anarchiques, qui parviennent à instaurer un rapport de force. Les revendications se recoupent elles aussi. Elles traduisent un rejet des politiques néolibérales menées ces dernières années : abandon des services publics au profit du privé, et de la militarisation des sociétés. Au-delà de ces convergences, que révèlent ces mobilisations de la crise capitaliste qui traversent l’Europe ? Assiste-t-on à l’émergence d’un printemps européen porté par une nouvelle génération ? Pour en discuter, nous recevons Carlotta Benvegnù sociologue italienne, Aliou Baldé, coordinateur de la JOC en Belgique, et Xermin, membre du mouvement socialiste du Pays basque.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon