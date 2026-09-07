La stratégie sournoise d'Hollande pour 2027

François Hollande parcourt les plateaux pour dire qu’il n’est pas candidat. Derrière cette annonce de non-candidature se cache un fin stratège politique qui prépare un éventuel retour aux manettes. On va voir comment il se prépare, ce qu’il s’apprête à faire et à quelle fin. Mais il n’est pas le seul à avoir joué de la candidature : Fabien Roussel a annoncé sa candidature, soutenue par 72% de son congrès. Alors on va se concentrer sur ce chiffre pour voir à quoi il renvoie vraiment et ce qu’il masque.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon