Le mensonge politique passe par une réécriture permanente de l’Histoire - H

Dans ce dernier chapitre de notre abécédaire, nous nous concentrons sur une lettre H comme histoire. C’est le choix de Johann Chapoutot qui a voulu finir ce long travail d’introspection et de partage de connaissances entamé avec Blast l’été dernier et qui s’achève aujourd’hui. Notre ami historien revient sur l’essence de son art, ce qui motive sa passion pour ce passé si compliqué mais si excitant à reconstruire. Jamais nous n’aurions pu sentir à quel point les historiens, et Johann Chapoutot en tête, sont de formidables lanceurs d’alerte. Espérons que ce long voyage abécédaire sera lu, entendu, vu et partagé.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon