"Les nazis ont hélas, beaucoup de choses à nous dire sur nous" - V-W-X-Y-Z

Avant dernier épisode de notre abécédaire avec Johann Chapoutot où nous allons naviguer dans ce monde nazi qui n’a pas forcément perdu la guerre tant ses supporters reviennent par différents chemins sinueux aujourd’hui. Jamais les nazis n’ont eu autant de place dans les médias contemporains, comme si Hitler et Von Papen le centriste dégénéré avaient fait des petits. On revient au testament politique d’Hitler (V comme Victoire) pour nous replonger dans la République de Weimar qui enfantera, malgré ses tentatives démocratiques et socialistes avortées, sur un libéralisme autoritaire massacreur de juifs et de communistes. Dans classé X, Johann Chapoutot revient sur sexualité sous les nazis : la chasse aux homosexuels, la vitalité du sexe hors mariage et l’avilissement des femmes. La vie amoureuse d’Hitler apparait fantomatique, sans doute en raison d’atrophies qui lui feront préférer les très jeunes femmes, dont sa cousine qui se suicidera. Eva Braun reste un mystère. Y comme Yougoslavie nous permet d’appréhender le dernier génocide avant celui des juifs : celui perpétré par les Oustachis en Yougoslavie contre les juifs, les serbes orthodoxes et les tsiganes : 900 000 morts oubliés. Tous ces malheurs sont marqués par l’avènement d’un Zentrum complètement dévoyé dont le leader Franz von Papen, sorte de Macron à moustache placé là par les grands bourgeois allemands, va penser pouvoir dominer un parti nazi alors en perte de vitesse. C’était compter sans la puissance de feu d’Adolf Hitler et de son âme damnée Joseph Goebbels. Il nous reste un épisode. Une seule lettre H comme Histoire. L’historien a voulu finir en beauté. Deux semaines à patienter.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon