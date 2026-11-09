"Le peuple a le droit à la révolte et à l'émeute"

Depuis mi-septembre un mouvement social d’ampleur, parti des lycées s’est étendu à toutes les franges de la contestation et est venu déborder le pouvoir. Le gouvernement, incapable d’entendre et de répondre aux revendications, s’est retranché dans une réponse autoritaire et répressive. Depuis le 17 octobre, un autre cap a été franchi. Quasiment chaque jour, on assiste à un nouveau recul démocratique majeur aux conséquences dramatiques. Alors, pendant que notre président s’évertue à chercher les responsabilités partout sauf chez lui, et qu’il passe le plus clair de son temps à détruire méthodiquement la République française qu’il avait juré de défendre, nous à Blast, on va donner la parole et mettre en lumière celles et ceux qui incarnent la perspective d’un meilleur lendemain. Dans Contre pouvoirs, cette nouvelle émission diffusée deux fois par mois, nous recevrons toutes les personnes qui sont dans le camp des mobilisations sociales pour défendre la dignité humaine, des révoltés face à un macrolepenisme qui ne se cache même plus. En un mot, celles et ceux qui résistent face à une dégradation sans précédent de l’État de droit et des libertés.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon