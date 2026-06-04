Le PSG vainqueur, les racistes en sueur

“Des hordes arabo-musulmanes”, des “scènes de chaos”, de “guérilla urbaine” : depuis quelques jours, la victoire du PSG et les célébrations festives auxquelles elle a donné lieu dans plusieurs villes de France ont constitué une énième occasion, pour les plateaux télé, aussi bien sur les chaînes possédées par Bolloré que sur celles du service public, de déverser des discours haineux, stigmatisants, racistes et marqués par une surenchère sécuritaire.
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Blast, le souffle de l’info