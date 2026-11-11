Imagine un peu si demain, notre chère police pétainiste, sous les ordres d'une bande de petits bourges autoritaires, commence à rafler des musulmans pour les envoyer dans des camps pendant que les organes de propagande de ces mêmes bourges t'expliquent que la menace pour notre société, c'est les types qui font péter les bombes, quand il y a des rafleurs qui passent dessus. Tu te vois où toi, à ce moment là, en train de condamner au micro de ceux qui en font un préalable à toute discussion, ou sous les ponts, en train de poser des charges peut-être ? On dit souvent qu'en 45, on était tous résistants, mais j'imagine que si tu posais la question bien avant l'occupation, c'était sûrement le cas aussi. En fait, le fascisme, c'est surtout pendant qu'on collabore. On en est où là exactement ? Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.
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Morgane Sabouret