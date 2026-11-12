Trappes : après l’horreur, la mobilisation

Des proches de Pengo à la marche blanche, du rassemblement de Trappes aux mobilisations parisiennes, Blast raconte les jours d’après. Le deuil et la colère, mais aussi les passes d’armes à l’Assemblée, les journalistes mis en face de leur contradictions, les désaccords sur l’antiracisme et les accusations de récupération politique. Depuis le 23 octobre, dans les médias et dans la rue, une lutte se joue autour de la désignation des responsabilités politiques qui ont permis ce drame.
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Morgane Sabouret /Margaux Simon