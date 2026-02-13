🦏 Où est passée l'extrême gauche ? (la vraie)

"Vous en avez sans doute entendu parler sur vos chaînes infos préférées. Ça y est, La France Insoumise est officiellement classée à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Pour faire sortir les insoumis du champ républicain, le président du groupe LR à l’Assemblée avait échafaudé une commission d’enquête pour débusquer des liens entre les mélenchonistes et les islamistes, ça a pas tellement marché et là Laurent Nunez leur fait un cadeau de malade, ils sont peut-être pas islamistes mais ils sont d’extrême gauche. Voilà, ça fera enfin une bonne raison de faire barrage à LFI, et c’est une très bonne nouvelle pour le RN." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon