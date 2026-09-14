Les pompiers entrent en guerre contre le gouvernement

Ils ont été, comme à chaque fois, encensés tout l’été. En Gironde, dans les Landes, dans le Var, à Fontainebleau : épuisés, au bord des larmes parfois, les pompiers ont combattu les flammes avec un dévouement complet. Au péril de leur santé, bien sûr. Des centaines d’entre eux se sont retrouvés intoxiqués par les fumées. Voire pire : ce seul été, quatre pompiers sont morts en intervention. Sauf que, comme à chaque fois encore, le monde d’après est déjà là. La vie reprend son cours, les températures se rafraichissent, la focale médiatique passe à autre chose. Et la catastrophe promet de se reproduire l’été prochain, puis l’été suivant, et ainsi de suite. Pour cette raison, un large mouvement de grève traverse actuellement toute la profession. En ligne de mire : réclamer davantage de moyens matériels, d’une part, mais surtout humain. Romain Pudal, sociologue et ancien pompier-volontaire, détaille pour Blast les coulisses de cette profession en crise.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon