Loi RIPOST : une offensive inouïe contre nos libertés

Le gouvernement a présenté sa nouvelle loi sécuritaire, RIPOST. Entre surveillance IA de masse, aggravation de l’arbitraire policier, c’est une nouvelle étape dans la mise en ligne de Big Brother. On va regarder ce qui s’y passe plus précisément, et les enjeux que cela soulève pour nos libertés. On ira ensuite regarder quelques infos passées sous les radars, avant, encore une fois, d’essayer de nettoyer un peu les écuries d’Augias avec les techniques de défense de Bruno Le Maire en commission d’enquête.
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Morgane Sabouret