Macron... Explosion

"Ce que nous aurons vécu ressemble à un conte. Ce n’est pas un conte. C’est un remake. Ce que nous avons vécu est le remake d’un épisode de l’Histoire de la Chine. Face à la révolte des Turbans jaunes, l’empereur Han Lingdi, pris de panique, se voit incapable de répondre seul. Il lance un appel à l’aide, auquel répondent des généraux et des chefs régionaux qui répriment l’insurrection dans la violence et le sang. Oui, oui, encore oui. Zhang Jiao meurt. L’Insurrection des Turbans jaunes échoue. Mais le pouvoir dynastique, ébranlé, ne pourra jamais retrouver son équilibre. Il prendra officiellement fin quarante-cinq ans plus tard, en l’an 220. En l’an 220, en Chine, l’Empire a pris fin. Les Turbans jaunes vont réapparaître en France durant le règne d’un certain Emmanuel Macron. César de Wish. Le petit robot. L’Homoncule de l’entonnoir." Ainsi commence le dernier épisode de L’Empire n’a jamais pris fin.
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Margaux Simon /Morgane Sabouret