Macron-PS : les deux faces d'une même pièce

En ne censurant pas le budget, le PS assume pleinement son rapprochement avec le macronisme. On va regarder comment Macron est parvenu à disloquer le NFP. Les conséquences sont très concrètes : avec ce budget ce sont des milliers voire des dizaines de milliers de contribuables très fortunés qui pourront continuer à ne payer légalement qu’une fraction de l’impôt qu’ils doivent. On va donc se pencher précisément sur les mécanismes classiques et légaux de la suroptimisation fiscale pour voir comment ces ultra-riches font pour flouer les français, détruisant au passage les services publics et notre richesse collective.
Morgane Sabouret / Margaux Simon