Mon père, Macron et moi

Le père de Denis Robert adorait Macron et passait dix heures par jour devant les chaînes d'infos. Il était son envoyé spécial dans la télévision. C'est à lui qu'il dédie ce film, construit en dix étapes et autant de dates et d'événements, comme les cailloux du petit poucet que nous sommes face aux ogres. Dix fois Macron. Dix ans qu'on se le tape. La matière est abondante. Pour écrire cet édito de rentrée un peu spécial, il s'est beaucoup servi de son livre — Le Mensonge et la colère — qui sort ces jours-ci. Il voudrait montrer à son père à quel point il est complètement à côté de la plaque concernant Macron. À voir comme une trop tardive cure de désintoxication. Leur petit tour de France à eux deux.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon