🦏 Nouvelle France : la peur bleue des médias blancs

"Aujourd'hui, on va faire le bilan des municipales. Il s'est passé plein de trucs et évidemment nos journalistes politiques préférés ont produit beaucoup de commentaires. Les élections municipales, c'est compliqué. Il y a plein de villes, plein de configurations et évidemment, à la fin, les partis veulent mettre en avant leur victoire et minimiser les défaites. C'est pour ça qu'on a besoin de tous ces commentateurs, ces politologues, ces sondeurs, ces éditorialistes. Sauf que le dimanche 15 mars, au soir du premier tour, ils étaient un peu perdus nos experts. La France Insoumise s'en était très bien sorti et ça, c'était pas du tout prévu." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon