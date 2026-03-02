Nucléaire : une arme au service des impérialismes

Les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran au prétexte du développement imminent d’une arme nucléaire. Pourtant, l’organisme international de contrôle, l’AIEA, déclare qu’elle n’a pas remarqué le développement d’un tel programme. Dans le même temps, Emmanuel Macron annonce la multiplication des têtes nucléaires dans l’arsenal français, en dehors de toute consultation démocratique. Soit un retour paradoxal et inquiétant du nucléaire dans les jeux de puissance, décrypté par notre invité Patrice Bouveret, co-fondateur de l’Observatoire des armements.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret