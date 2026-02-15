Le souffle de l'info

Primaires : la machine à perdre et à trahir est en marche

La primaire unitaire est aujourd’hui très menacée par de nouvelles défections. Alors, on va donc faire un point d'étape pour voir un peu ce que ça donne, cette nouvelle mouture : qu’est-ce qu’une que cette primaire ? À quoi elle sert et comment elle fait fonctionner le champ politique à gauche ? si elle répond à certaines aspirations des citoyens de gauche à plus d’unité, son fonctionnement semble surtout diviser la gauche et encourager la trahison.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon