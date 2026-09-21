PISA 2026 : l'éducation, grand échec de la macronie

Les tests dits PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) ont encore une fois mis en lumière une chute du niveau des élèves français, notamment en français et en mathématiques. Les médias s’en sont affolés avec quelques gros titres, les politiciens en sont allés de leurs propositions de mesures. Puis, ensuite : plus rien. La brèche s’est aussitôt refermée. Laure Saint-Raymond, mathématicienne au Collège de France, nous invite à prendre du recul : ces nouveaux tests sont inquiétants, certes, mais la seule manière d’y répondre est de prendre le temps, d’anticiper, de réfléchir à une stratégie. Contrairement à la méthode macroniste qui a multiplié les réformes scolaires depuis maintenant 9 ans, sans aucun résultat. L’enseignante co-signe, pour l’Académie des sciences, un rapport sur cette question. Document qui chemine vers les très nombreuses initiatives locales. Pour résumé : lorsqu’on tend l’oreille au plus proche des enseignants et des élèves, un paquet de solutions existent déjà. Manquerait dorénavant la volonté politique pour les encourager et, éventuellement, en fonction des possibilités, les généraliser.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon