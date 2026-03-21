Pourquoi être antifasciste est un devoir

Le vent tourne et les vestes se retournent. Ce qui était intolérable il y a encore quatre ou cinq ans devient notre pain quotidien. Il y a un point de bascule par semaine. Toutes les valeurs s'inversent. Partout, on s'invective, on crie des slogans, la mâchoire de plus en plus serrée, le récit change. Partout on se condamne à l'outrance, à la surenchère. Les provocations, les extrêmes renvoyés dos à dos, les caricatures, préparent le grand renoncement. Les fascistes deviennent des modérés, les antifascistes des dangers publics, au mépris de toutes les preuves accumulées depuis des décennies. Ainsi, le cordon sanitaire et les résistants, ce sont les nouveaux fascistes. Et tout le monde acquiesce. Comment on en est arrivé là et comment résister ? C'est la question qu'on va se poser ici. Bienvenue dans Doc doc doc.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon