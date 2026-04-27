L’Institut de formation politique (IFP) : une Faf Academy au service de l’union des droites

Fondé en 2004, l’Institut de formation politique (IFP) s’impose aujourd’hui comme un acteur central du rapprochement entre la droite et l’extrême droite. Défendant une ligne économique ultralibérale, il accueille parmi ses intervenants différentes personnalités, dont Jordan Bardella, mais aussi un historien nostalgique du régime d’apartheid sud-africain ou encore un essayiste aux thèses proches des idées nazies. Loin de la stratégie de « normalisation » du RN, ces orientations n’empêchent pas de nombreux cadres du parti de se former sur les bancs de l’IFP et d’y développer leurs réseaux.
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Morgane Sabouret