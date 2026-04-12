🦏 Pourquoi il faut en finir avec CNews (et l’Arcom)

"À Saint-Denis, le samedi 4 avril, les milliers de personnes rassemblées contre le racisme n'ont pas désigné Jean-Luc Mélenchon comme coupable, sur les pancartes et dans les slogans, c'est le nom d'une chaîne de télé qui revenait. Cette chaîne, évidemment, c'était CNews. Eh oui, c'est difficile de parler du racisme en France sans parler de CNews, à un moment. Alors, pourquoi l’Arcom ne coule pas CNews ?" Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon