Pourquoi tout le monde (et surtout les médias) adore les faits divers

Meurtre, sang, et violence, les faits divers ont depuis longtemps fasciné les médias. Mais qu'est-ce qu'un fait divers ? Une rubrique méprisée réservée aux "chien écrasés" ? Un outil politique redoutable jouant sur les émotions pour défendre un agenda d'extrême droite ? Ou bien tout simplement une façon de réintroduire de l'émotion dans le récit de l'actualité ? Les faits divers sont probablement un peu tout ça et on vous propose de revenir sur leur histoire, leur fonctionnement, et leur production dans ce nouvel épisode de Contraste(s).
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon