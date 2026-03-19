Rémunérations et avantages : combien coûtent vraiment nos politiques ?

Combien gagnent les responsables politiques exactement ? Quels sont les avantages en nature dont-ils et elles bénéficient ? Entre le scandale des homards de François de Rugy en passant par la maire du 8ème arrondissement de Paris Jeanne d'Hauteserre qui avait déclaré aimer être « bien fringuée » avec de l’argent public, jusqu’aux dîners fastueux organisés par Laurent Wauquiez, ces cas sont-ils la règle ou l’exception ? Au-delà des différentes séquences médiatiques qui défraient régulièrement la chronique, cette émission de Blast fait le point sur ces rémunérations et avantages. Maires, présidents et présidentes de région, sénateurs et sénatrices, député.e.s, ministres, premiers et premières ministres ou présidents de la République : à quel train de vie ces hommes et ces femmes politiques ont-ils accès ? Combien cela coûte-t-il ? À quoi sert cet argent public exactement ? Comment ces avantages ont-ils été décidés historiquement, sont-ils justifiés ? Éléments de réponse dans cette vidéo.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon