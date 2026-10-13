Répression contre les lycéens : les preuves d'une violence inouïe

Depuis la mi-septembre, des centaines de lycées sont bloqués en France. Les lycéens réclament des profs, des classes dignes, l'égalité face à l'école. En réponse, ils subissent une répression inédite : 6 877 gardes à vue, en majorité des mineurs, plus de 200 élèves blessés, une main arrachée, un œil perdu, une mâchoire brisée. Pendant que les chaînes d'info parlent de poubelles brûlées, Blast fait l'inventaire des violences policières et judiciaires contre les lycéens.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon