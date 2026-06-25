Révélation BLAST : Une nouvelle victime d’un tir de LBD dépose plainte contre la police.

Sarah, une étudiante belge de 23 ans, a été gravement blessée à l’oeil par un tir de LBD alors qu’elle rentrait chez elle après les célébrations de la victoire du PSG en finale. Transportée en urgence à l’hôpital Cochin, elle a aujourd'hui perdu 90% de la vision sur son oeil gauche. Une enquête a été ouverte par l’IGPN suite à une plainte pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation permanente. Sarah témoigne pour la première fois au micro de de Taha Bouhafs.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon