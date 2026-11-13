Sois jeune et ne te tais (surtout) pas

Le 7 novembre, Franceinfo a recueilli les impressions d’un enfant de 8 ans qui manifestait à Paris avec son père, et le jeune Marcel, a répondu, sous le regard discrètement réjoui de son papa, que d’après lui Emmanuel Macron était « un énorme connard ». Immédiatement, la presse et les médias d’extrême droite se sont mis à pousser de grands cris d’indignation. La direction de Franceinfo, cédant à cette pression , a immédiatement publié un message expliquant que la radio n’aurait « pas dû donner la parole à un enfant ». Mais quand cette chaîne invite Éric Zemmour, sa direction de cette radio étatique n’exprime jamais son regret qu’il ait tenu des propos discriminatoires : il serait peut-être temps Franceinfo donne un peu plus souvent la parole à des enfants – et beaucoup moins souvent à des racistes.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon