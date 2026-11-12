Classe Défense, 11 novembre... : Comment l’école devient un lieu d’embrigadement de la jeunesse

Des milliers de lycéens et d’étudiants se mobilisent depuis deux mois pour réclamer de meilleures conditions d’enseignement. Face à leurs revendications, le gouvernement — incapable de leur garantir un avenir digne — déploie pourtant des moyens considérables pour les « acculturer à la défense » et faire de l’école le relais de l’embrigadement militaire. Des dispositifs qui visent d’abord les établissements d’éducation prioritaire et les lycées professionnels, c’est-à-dire les élèves des classes populaires, qui sont en première ligne des mobilisations actuelles.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret