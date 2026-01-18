Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle dissolution ?

Sébastien Lecornu a annoncé que le budget pour 2026 ne serait pas adopté par un vote du parlement, ouvrant la voie à l’utilisation du 49.3 ou des ordonnances. De plus, la dissolution serait une piste envisagée par l’exécutif si la procédure budgétaire n’aboutissait pas à un résultat tangible. La situation politique française semble plus embrouillée que jamais. Comment en est-on arrivés là, comment les macronistes ont-ils provoqué cette situation anxiogène et comment l’extrême droite compte en profiter ? C’est ce qu’on va voir dans cet épisode de Dissolution.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon