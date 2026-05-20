Tous contre Mélenchon ?

"Le 3 mai 2026, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise, a officiellement annoncé qu’il serait le candidat de cette formation à l’élection présidentielle de 2027. La presse et les médias dominants, qui ne peuvent littéralement pas rester plus de quelques heures sans débiner la gauche insoumise, n’ont bien sûr pas manqué, en apprenant la nouvelle, de s’appesantir très lourdement sur l’âge de Mélenchon - et de suggérer par conséquent, sans jamais assumer complètement cette bassesse, qu’il s’agissait d’un nouvel élément à charge à retenir contre lui." Nouvel épisode de Jusqu'ici tout va mal, par Sébastien Fontenelle.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret