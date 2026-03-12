"Une guerre barbare et suicidaire" : Trump prend le monde en otage

Alors, nous y voilà. C’est le plongeon fatal dans l’abîme que les puissances occidentales ont obstinément creusé au fil des dernières décennies. Le cap de la barbarie est définitivement franchi, avec l’insouciance meurtrière de ceux qui ne comprennent pas bien le chaos historique qui se prépare. L’ancien ordre qui faisait le pari du droit contre la force brute, vient brutalement d’achever de s’effondrer sous nos yeux en 2026. Cette nouvelle guerre est celle de trop : par son ampleur et sa nature, elle annonce un tournant majeur dans l’histoire des relations internationales. Denis Robert reçoit pour ce Zoom arrière sous les bombes, le fondateur et directeur de la rédaction d’Elucid suite à la parution cette semaine d’une enquête longue, fouillée et dissonante sur la guerre « suicidaire » menée par Trump et Netanyahu en Iran et au Liban.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon