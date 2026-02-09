Trump, Macron, etc. : l'horloge de l'apocalypse proche de sonner la fin

La vérité est toujours le sujet majeur et le lieu d’un combat acharné et de coulisse entre ceux – puissants, arrogants, moutonniers— qui veulent la taire ou la déformer à leur fin et ceux — rares, pugnaces, souvent isolés - qui veulent la révéler pour rétablir ce qu’ils considèrent comme une injustice. De ce point de vue, rien n’a changé depuis Albert Londres. On peut même considérer, compte tenu de l’influence grandissante des médias financés par des milliardaires d’extrême droite ou proches du pouvoir, que la situation a empiré ces dernières années. Emmanuel Macron n’est pas le seul responsable du climat délétère qui règne en France et plus généralement en Europe et dans le monde, mais nous nous sommes globalement déliquescents dans notre rapport à la vérité depuis qu’il est au pouvoir.
