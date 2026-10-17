“Vous condamnez les violences ?“

"Le pouvoir macroniste, contrairement à ce qu’il suggère aujourd’hui pour mieux justifier la répression exceptionnellement féroce du mouvement lycéen, sait parfaitement s’accommoder de véritables violences — et qu’il lui arrive même de les encourager en se prévalant très sérieusement de sa sensibilité aux revendications de ceux qui les commettent. Au mois de janvier 2024, par exemple, quand des agriculteurs en colère avaient détruit ou tenté d’incendier plusieurs bâtiments publics, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin — le même qui avait lancé l’armée contre des militants écologistes un an plus tôt à Sainte-Soline – avait considéré qu’il s’agissait d’un « coup de sang légitime », et avait gravement expliqué, je cite encore : « En tant que ministre de l'Intérieur et à la demande du président de la République et du Premier ministre, je les laisse faire. Les agriculteurs travaillent et quand ils ont des revendications, il faut les entendre. Et la réponse aux souffrances des agriculteurs, ce n'est pas les forces de l'ordre." Nouvel épisode de Jusqu'ici tout va mal, par Sébastien Fontenelle.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon