Bronchiolite : les dissimulations et le forcing de Pfizer pour imposer un vaccin risqué pour la santé des nourrissons

Pfizer sort un « vaccin maternel » contre le principal virus responsable de la bronchiolite. L’idée ? Vacciner la femme enceinte pour protéger le futur bébé. L'infection respiratoire, presque toujours bénigne en France, est un nouveau marché pour l’industrie pharmaceutique qui mène campagne pour nous faire croire le contraire. Un chercheur anglais, le Dr Peter Selley, a fouillé les essais cliniques du géant américain et découvert que le vaccin était moins performant que le fabricant l'assurait et doublait les risques de prématurité. L’alerte porte aussi sur le formulaire d’acceptation des tests qui serait vicié. Plus inquiétant, l'Agence Européenne du Médicament a autorisé la vaccination dès la 24e semaine de grossesse en Europe, soit 8 semaines plus tôt que ce que recommande la FDA ( (Food and Drug Administration). Une enquête et des révélations exclusives, en partenariat avec le BMJ (British Medical Journal).

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret