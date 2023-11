Dominique Marchais, réalisateur : « Les interconnexions des rivières peuvent nous servir à penser nos solidarités »

Dominique Marchais continue son travail d’exploration du lien complexe des hommes à leur environnement. Avec La Rivière, le cinéaste nous propose un voyage contemplatif et inquiet le long des gaves du Béarn, où la vie s'amenuise et l'eau semble prête à s'évaporer. Avec une méthode singulière qui allie le cheminement et le dialogue, l’ancien critique de cinéma nous guide à travers des territoires méconnus, dans un récit subtil et méticuleux, composant un portrait sensible de la rivière et de celles et ceux qui s’en soucient. Entretien.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret