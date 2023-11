Dupontel : retour mordant !

Apres s’être éloigné de la comédie dans ses deux derniers films, Albert Dupontel y revient franchement avec « Second tour », satire ludique et lucide du monde politico-médiatique. Une description à peine exagérée qui déplaira fortement aux adeptes du « Ouais, il exagère, c’est plus compliqué que ça ». Ben non.

