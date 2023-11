Gaza, ceux qui survivront

« Ils sont en train d’organiser le recrutement du Hamas pour les quinze années à venir »... Guillaume Ancel, ancien officier ; « On crée de la haine, on crée de la violence aveugle, à force de traiter les gens comme cela »... Rony Brauman, ancien directeur de Médecins sans frontières. A Gaza, la vie est une valeur relative sous le déluge de feu nourri et déclenché par Tsahal, en réponse à l’équipée meurtrière du Hamas du 7 octobre. Elle ne garantit rien, certainement pas des lendemains de paix, quand le sang aura séché après avoir coulé. Ceux qui en ressortiront seront marqués pour toujours. Et l’objectif poursuivi par Israël risque de se confronter à cette cruelle réalité : œil pour œil, dent pour dent, l’histoire repasse toujours les plats.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret