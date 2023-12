IA & Beatles : Beatles martyrisés ou Beatles libérés ?

En s’appropriant une technologie développée au service d’un formidable documentaire de Peter Jackson (« The Beatles : Get Back »), Paul McCartney a utilisé l’intelligence artificielle pour retravailler la musique de son groupe. Deux compilations mythiques (le double rouge et le double bleu) ont été remixées et une nouvelle chanson publiée, étrange collaboration menée outre-tombe avec John Lennon et George Harrison.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret