INFO BLAST / La nuit où Mohamed Bendriss a été tué : un très mauvais RAID à Marseille

Injonction de l’IGPN à une témoin de ne pas parler des vidéos qu’elle a tournées, lenteur du Raid à répondre aux réquisitions de la justice, désarroi des flics d’élite mobilisés lors de violences urbaines… L’enquête sur la mort de Mohamed Bendriss. pendant les révoltes urbaines de l’été condense et dévoile nombre d’errements. Elle atteste encore et toujours de la difficulté à enquêter sur les violences policières. Et à questionner les donneurs d’ordres. Blast produit en exclusivité des documents et images de la nuit de sa mort.

