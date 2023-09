Jules César, l’homme qui nous inventa #01

Cette nouvelle série pour Blast sera comme un voyage dans le temps. Nous pouvons retourner en arrière mais nous ne pouvons pas modifier le passé. C’est la règle de tous les voyages dans le temps, il faut éviter le paradoxe temporel. Cependant, nous pouvons changer notre regard sur celui-ci. Et en changeant notre regard sur celui-ci, nous pouvons peut-être changer le visage de notre présent. Mon nom est Pacôme Thiellement. Je ne suis pas historien. Je suis un exégète. Et j’aimerai aujourd’hui faire l’exégèse de l’Histoire de notre vie sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Mais ce serait une autre histoire. Une histoire de notre lutte, extérieure et intérieure, contre toutes les formes de pouvoir politiques et religieux. Une histoire de la reconnaissance au droit de disposer de nous-mêmes et au devoir de ne pas disposer des autres. Une histoire de nos tentatives d’émancipation, de nos combats, de nos échecs et de nos victoires. Comment nous avons vécu, comment nous sommes morts, comment nous sommes revenus, comment nous avons dû continuer à nous battre. Ce premier épisode a été écrit avec l’aide philosophique de Mazarine Albert.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret