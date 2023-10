The Dark Side of the Moon ré-enregistré par Roger Waters : le côté sombre de la farce

En ré-enregistrant en solo The Dark Side of the Moon, l’œuvre phare de son ancien groupe Pink Floyd, Roger Waters commet plus qu’une faute. Sa tentative pathétique d’effacer l’une des plus grandes œuvres musicales du siècle dernier pour s’en attribuer seul la paternité anéantit la philosophie que son groupe a pu porter, qui a inspiré des dizaines de millions de fans. Le pire étant que les nouvelles versions de ces chansons éternelles sont complètement nulles.

