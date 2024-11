Ajax - Maccabi : Amsterdam au cœur d’une improbable inversion de réalité

Le match de football entre l’Ajax d’Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv a été le terrain, le 7 novembre dernier, d’événements extra-sportifs : affrontements, bagarres entre supporters, chants racistes, insultes antisémites. Retour sur une faillite médiatique internationale reposant sur des jugements hâtifs reproduits en boucle pour aboutir à une formidable manipulation politique. Avec comme résultat une criminalisation de la communauté arabe de la capitale néerlandaise et un blanc-seing donné aux supporters racistes et belliqueux du Maccabi. Une fois de plus, les médias de dizaines de pays ont succombé à la campagne partisane et aux invectives infondées des leaders d’extrême droite avec en tête de gondole Benjamin Netanyahu et Geert Wilders.

