Cour pénale internationale : mandat d’arrêt requis contre Netanyahu et les leaders du Hamas

Dans une déclaration rendue publique le 20 mai 2024, Karim Kahn, le procureur de la Cour Pénale Internationale, a requis des mandats d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité contre Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien et Yoav Gallant, son ministre de la défense. Trois chefs du Hamas sont également poursuivis suite aux massacres du 7 octobre 2023. Même si ces mandats d’arrêt ont des portées plus symboliques que décisives quant à d’hypothétiques arrestations, ils changent la donne et la narration - en particulier des médias dominants et d’une majorité d’hommes politiques français - quant à l'opération militaire israélienne en cours à Gaza depuis le 7 octobre.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste