Israël : le silence forcé des voix de l'opposition

Ils sont journalistes, activistes ou réservistes dans l'armée et font partie des Israéliens minoritaires qui refusent que leur gouvernement continue les massacres commis en leur nom dans la bande de Gaza et au Liban. Blast a recueilli leurs témoignages, qui mettent en lumière une fracture croissante au sein de la société israélienne et qui sont devenus presque inaudibles face à l'ancrage de l'extrême droite et au déni des crimes commis par les forces israéliennes.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon