Législatives Grand est : les affiches de la honte qui rappellent les années 30

Des affiches, révélatrices d'un racisme décomplexé et du glissement vers l’extrémisme le plus abject, ont été placardées à Neuves-Maisons en début de semaine. Collées par des militants du Parti de la France (PDF) - qui a appelé à voter Zemmour à la présidentielle, Marion Maréchal aux européennes et qui présente un candidat dans la 5ème circonscription de Meurthe et Moselle -, elles rappellent l’imagerie nazie des années 30. Elles ont suscité l'indignation générale. Le maire a porté plainte.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret