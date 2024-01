« Pauvres créatures » : voyage exubérant au pays du néant

Depuis The lobster, Yórgos Lánthimos ne sait plus trop où il va, ni ce qu’il veut raconter. Son dernier opus confirme cette errance artistique de manière particulièrement outrancière et tape-à-l’œil. Pauvres créatures est un (très long) film qui navigue entre tous les styles et flotte entre toutes les eaux, pour parvenir à un immense gloubi boulga esthétisant, semblant vouloir se donner des airs de fable féministe.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste