Putain, Barnier…

La nomination de Michel Barnier est le fruit d’une lente et savante maturation et d’un non-dit. L’argument de la « stabilité » employé par Emmanuel Macron pour justifier le refus d’installer à Matignon Lucie Castets cache la très grande inquiétude qui s’est emparée du président de la République et de son secrétaire général Alexis Kohler. Une peur panique. Car même dans l’hypothèse d’un gouvernement NFP censuré à court terme, la haute fonctionnaire et ses alliés auraient conservé la main sur la gestion des affaires courantes. Selon des sources internes à la Macronie, cet argument a pesé lourd, contribuant à prolonger l’intérim Attal jusqu’à ce dénouement inattendu. A la place, un Barnier jugé inoffensif débarque en cheval de retour.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info Morgane Sabouret