Shane MacGowan, le dernier des punks

Un an après sa mort, la publication d’une passionnante biographie de Shane MacGowan ravive nos mémoires à propos du leader du groupe The Pogues, icône du punk britannique. Républicain irlandais radical, dandy polytoxicomane au parcours chaotique, Shane MacGowan a écrit une page importante de l’histoire de son pays et rendu l’Irlande fière de sa culture, sans jamais réussir à choisir entre tradition académique et bordel incontrôlable.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon