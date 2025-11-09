Cochon, Sardou et fachos en chemise à fleurs : le « banquet breton » comme si vous y étiez

Les 7, 8 et 9 novembre se sont déroulés à Goven, près de Rennes, trois « banquets » organisés par le Canon français, entreprise événementielle passée l’an dernier dans le giron du milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin par l’intermédiaire de son fonds d’investissement Odyssée Impact. À l’annonce de la tenue de ces agapes, une mobilisation locale s’est organisée, exprimant le refus de laisser se dérouler, en Bretagne, des initiatives qui s’inscrivent dans une « bataille culturelle du terroir » menée par l’extrême droite autour de la promotion d’un « patrimoine » et de « traditions » valorisant une vision particulièrement réactionnaire et exclusive de « la France », en phase avec le « plan Périclès » de Stérin. Mais que se passe-t-il vraiment dans ces banquets ? Pour le savoir, Blast s’est rendu sur place en se faisant enregistrer comme simple participant à l’initiative. Reportage.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret