« Dernier passage » : une immersion sonore à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, machine à broyer les réfugiés

« Dernier passage » est un nouveau podcast original diffusé par Blast, disponible sur notre site et sur toutes les plateformes d’écoute (Spotify, Apple Podcasts etc.). En quatre épisodes, le collectif Garçons Sauvages vous emmène dans un lieu où règne l’omission : la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, là-bas où un mur se dresse pour bloquer les réfugiés en route vers l’Europe. Fruit d’un voyage d’un mois, entre témoignages, rencontres et immersion : un documentaire sonore rare, à écouter et diffuser largement. Présentation.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info